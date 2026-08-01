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ТАСС: возгорание случилось в храме Василия Блаженного в Москве

Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве – СМИ

Фото: МАХ/Mash

В Москве произошло возгорание в храме Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

К месту уже прибыли пожарные подразделения. Произошло возгорание личных вещей и мебели в кабинете директора на первом этаже. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. На место ЧП прибыли около 10 пожарных машин.

По информации SHOT, над храмом было видно задымление, однако открытого огня не наблюдалось. При этом очевидцы сообщили о запахе гари.

Ранее пожар произошел в ТРЦ "Европолис" на проспекте Мира в Москве. Возгорание зафиксировали на втором этаже центра. Оно было ликвидировано порошковым огнетушителем до приезда пожарных.

Еще одно возгорание случилось до этого в жилом доме на Гончарной улице в центре Москвы. В результате пострадал один человек, еще одного вывели из сильно захламленной горящей квартиры. Пострадавший передан бригаде скорой помощи.

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