Мошенники нашли новый способ, чтобы распространять троян RedWing. Эта программа позволяет похищать личные данные, получать доступ к банковским сервисам, удаленно управлять смартфоном и использовать зараженные устройства для DDoS-атак.

Теперь RedWing маскируют под приложение RadarTrevog для оповещений об атаках беспилотников и ракетной опасности. Поддельный сервис обещает пользователям оперативные предупреждения об угрозах, а по факту заражает ваши гаджеты вирусом-трояном.

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