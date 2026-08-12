Эксперты рассказали, как избежать мошеннических вакансий за рубежом. Они советуют насторожиться, если предлагают очень привлекательную заработную плату при минимальных требованиях.

Также подозрение вызывает отказ работодателя от видеособеседования и требование общаться только через мессенджеры. Также мошенники часто торопят соискателя в принятии решения под предлогом ограничения рабочих мест.

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