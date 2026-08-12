12 августа, 08:15Безопасность
Эксперты рассказали, как избежать мошеннических вакансий за рубежом
Эксперты рассказали, как избежать мошеннических вакансий за рубежом. Они советуют насторожиться, если предлагают очень привлекательную заработную плату при минимальных требованиях.
Также подозрение вызывает отказ работодателя от видеособеседования и требование общаться только через мессенджеры. Также мошенники часто торопят соискателя в принятии решения под предлогом ограничения рабочих мест.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.