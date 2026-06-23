Аферисты начали использовать схему с ложной техподдержкой для кражи денег

Аферисты используют схему с ложной техподдержкой для кражи денег. Сначала они звонят жертве и под разными предлогами убеждают назвать код из СМС. После этого в трубке раздается звук сирены и голос сообщает, что собеседник общается с мошенниками.

Затем человеку предлагают перезвонить в техническую поддержку по номеру из сообщения. На звонок отвечает якобы специалист Роскомнадзора, который убеждает жертву в том, что ее деньги находятся под угрозой из-за перевода третьим лицам.

После этого мошенники предлагают перевести средства на якобы безопасный счет. В результате пострадавшие теряют свои накопления.

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