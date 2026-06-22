В России одобрили новые меры по борьбе с кибермошенничеством

Законопроект "Антифрод 2.0", направленный на борьбу с кибермошенничеством, прошел все этапы рассмотрения в Госдуме, получил одобрение в Совете Федерации и направлен на подпись президенту.

Документ предусматривает введение материальной компенсации для жертв мошенников – в тех случаях, когда банки или операторы связи не предотвратили действия злоумышленников. Закон также усиливает требования к финансовым организациям и операторам по выявлению подозрительных операций.

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