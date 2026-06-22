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22 июня, 07:30

Политика

В России одобрили новые меры по борьбе с кибермошенничеством

В России одобрили новые меры по борьбе с кибермошенничеством

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Законопроект "Антифрод 2.0", направленный на борьбу с кибермошенничеством, прошел все этапы рассмотрения в Госдуме, получил одобрение в Совете Федерации и направлен на подпись президенту.

Документ предусматривает введение материальной компенсации для жертв мошенников – в тех случаях, когда банки или операторы связи не предотвратили действия злоумышленников. Закон также усиливает требования к финансовым организациям и операторам по выявлению подозрительных операций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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