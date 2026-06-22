22 июня, 08:30Безопасность
Мошенники начали пугать россиян пошлиной за сохранение номера телефона
Мошенники начали использовать новую схему обмана, пугая россиян введением якобы обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Они просят подтвердить личные данные через портал "Госуслуги" и продиктовать код.
Эксперты в таких случаях рекомендуют прекратить разговор и обратиться в службу поддержки своего оператора либо проверить статус договора через официальное приложение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.