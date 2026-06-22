Мошенники начали пугать россиян пошлиной за сохранение номера телефона

Мошенники начали использовать новую схему обмана, пугая россиян введением якобы обязательной пошлины для сохранения номера телефона. Они просят подтвердить личные данные через портал "Госуслуги" и продиктовать код.

Эксперты в таких случаях рекомендуют прекратить разговор и обратиться в службу поддержки своего оператора либо проверить статус договора через официальное приложение.

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