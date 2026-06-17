Акцию для детей "Территория безопасных каникул" провело МЧС в Москве

МЧС провело в Москве акцию для детей "Территория безопасных каникул", направленную на предупреждение детского травматизма, пожаров и происшествий на водных объектах. Ребята приняли участие в интерактивном квесте, в ходе которого познакомились с работой пожарных и спасателей и получили навыки безопасного поведения.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Александр Лекомцев сообщил, что в течение года проводятся беседы в школах и дошкольных учреждениях по правилам поведения на воде. Обучение через игру и практику является наиболее эффективным способом формирования у детей ответственного отношения к личной безопасности.

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