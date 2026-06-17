Желтый уровень опасности действует в Москве из-за грозы

В столице 17 июня действует желтый уровень опасности из-за грозы до 21:00. Спасатели предупреждают, что если внезапно зашевелились волосы, а металлические вещи вокруг зажужжали, молния может ударить совсем рядом.

В таком случае необходимо срочно найти укрытие. Безопаснее всего забежать в ближайшее здание или сесть в машину и закрыть окна. Укрываться под деревьями или находиться у воды смертельно опасно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.