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17 июня, 07:15

Общество

Желтый уровень опасности действует в Москве из-за грозы

Желтый уровень опасности действует в Москве из-за грозы

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В столице 17 июня действует желтый уровень опасности из-за грозы до 21:00. Спасатели предупреждают, что если внезапно зашевелились волосы, а металлические вещи вокруг зажужжали, молния может ударить совсем рядом.

В таком случае необходимо срочно найти укрытие. Безопаснее всего забежать в ближайшее здание или сесть в машину и закрыть окна. Укрываться под деревьями или находиться у воды смертельно опасно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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