12 июня, 09:45Общество
Страховые пенсии по старости в России будут назначаться автоматически
Страховые пенсии по старости будут назначаться автоматически без обращения граждан, заявили в Министерстве труда. Новый порядок касается в том числе досрочных пенсий для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.
Социальный фонд располагает всеми нужными для этого сведениями о гражданах: стажем, количеством пенсионных коэффициентов, количеством детей и прочими данными. Предоставлять заявления и другие документы для получения этих выплат больше не потребуется.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.