Страховые пенсии по старости в России будут назначаться автоматически

Страховые пенсии по старости будут назначаться автоматически без обращения граждан, заявили в Министерстве труда. Новый порядок касается в том числе досрочных пенсий для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Социальный фонд располагает всеми нужными для этого сведениями о гражданах: стажем, количеством пенсионных коэффициентов, количеством детей и прочими данными. Предоставлять заявления и другие документы для получения этих выплат больше не потребуется.

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