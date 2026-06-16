Мошенники обманывают россиян под предлогом банкротства

Мошенники используют новую схему обмана, предлагая россиянам "законное" списание долгов. Чтобы вызвать доверие, они представляются сотрудниками банков или государственных структур и показывают поддельные документы.

Под предлогом банкротства аферисты выманивают деньги и получают доступ к персональным данным граждан. При этом они умалчивают, что признать человека банкротом может только суд.

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