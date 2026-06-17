Первый в мире пруд для рыбалки в помещении откроют в московском ТЦ "Гагаринский"

Первый в мире пруд для рыбалки в помещении появится в столичном торговом центре "Гагаринский". В искусственном водоеме будут обитать более 10 видов рыб. Открытие запланировано в течение месяца.

Для приближения к естественной природе создадут подиум, чтобы поверхность воды находилась на уровне человека. Будут установлены удобные рыбацкие стульчики, а также организовано звуковое сопровождение с пением птиц и кваканьем лягушек.

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