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Новости

17 июня, 11:30

Город

Первый в мире пруд для рыбалки в помещении откроют в московском ТЦ "Гагаринский"

Первый в мире пруд для рыбалки в помещении откроют в московском ТЦ "Гагаринский"

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Первый в мире пруд для рыбалки в помещении появится в столичном торговом центре "Гагаринский". В искусственном водоеме будут обитать более 10 видов рыб. Открытие запланировано в течение месяца.

Для приближения к естественной природе создадут подиум, чтобы поверхность воды находилась на уровне человека. Будут установлены удобные рыбацкие стульчики, а также организовано звуковое сопровождение с пением птиц и кваканьем лягушек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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