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16 июня, 09:00

Спорт

Ночной массовый забег состоится 20 июня в рамках проекта "Лето в Москве"

Ночной массовый забег состоится 20 июня в рамках проекта "Лето в Москве"

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В рамках проекта "Лето в Москве" 20 июня состоится ночной массовый забег на 10 километров по новой трассе. Маршрут пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, финиш запланирован у Университетской площади.

Москвичей также приглашают на марафон тренировок в "Лужники", который пройдет 27 июня в рамках "Лета в Москве". Гостей ждут занятия со звездами, спортивные зоны и выступления артистов. Для участия необходима регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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