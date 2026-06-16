Ночной массовый забег состоится 20 июня в рамках проекта "Лето в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" 20 июня состоится ночной массовый забег на 10 километров по новой трассе. Маршрут пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, финиш запланирован у Университетской площади.

Москвичей также приглашают на марафон тренировок в "Лужники", который пройдет 27 июня в рамках "Лета в Москве". Гостей ждут занятия со звездами, спортивные зоны и выступления артистов. Для участия необходима регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.