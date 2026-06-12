Москвичи могут найти спортивные секции для детей на портале mos.ru

В столице работают десятки бесплатных секций по различным направлениям, включая баскетбол и биатлон. Информацию о спортивной инфраструктуре и доступных занятиях можно найти на портале mos.ru.

Эксперты отмечают, что самыми дорогими видами спорта считаются авто и мотоспорт, конный спорт, гольф и теннис. Более доступными остаются плавание и легкая атлетика, где основные расходы связаны с экипировкой.

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