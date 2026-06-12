График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 10:00

Спорт

Москвичи могут найти спортивные секции для детей на портале mos.ru

Москвичи могут найти спортивные секции для детей на портале mos.ru

Церемония открытия и первый матч чемпионата мира по футболу прошли в Мексике

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Летний сезон проекта "Мой спортивный район" приглашает москвичей на бесплатные тренировки

В столице работают десятки бесплатных секций по различным направлениям, включая баскетбол и биатлон. Информацию о спортивной инфраструктуре и доступных занятиях можно найти на портале mos.ru.

Эксперты отмечают, что самыми дорогими видами спорта считаются авто и мотоспорт, конный спорт, гольф и теннис. Более доступными остаются плавание и легкая атлетика, где основные расходы связаны с экипировкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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