Московские спортсмены стали чемпионами России по фехтованию

Спортсмены школы олимпийского резерва Московского городского физкультурно-спортивного общества завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате России по фехтованию в Казани. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В личных соревнованиях в сабле победили Камиль Ибрагимов и Софья Великая, Дмитрий Гусев занял третье место в шпаге.

"Кроме этого сборная Москвы стала сильнейшей в команде в сабле и шпаге у мужчин и у женщин. В этих же дисциплинах столичные фехтовальщики стали вторыми и третьими", – отмечается в сообщении.

Ранее воспитанники спортивной школы равных возможностей "Юность Москвы" приняли участие в чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Сами соревнования состоялись в Краснодарском крае. В результате москвичи завоевали сразу несколько серебряных и бронзовых медалей.

Кроме того, отличились и спортсмены "Московской горнолыжной академии", которые приняли участие в турнире по спорту глухих – сноуборду – в рамках чемпионата России и Всероссийских детско-юношеских состязаний. Среди девочек 10–12 лет лучший результат показала Доминика Лапенкова, ее подруга по команде София Кашкарова – третья. В категории юниоров 13–19 лет Максим Чуйков взял золото, Марк Гаврилов – серебро.

