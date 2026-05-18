В ГД внесен проект о штрафах букмекеров за нарушение самозапрета на азартные игры

Фото: 123RF.com/bpenny

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов для букмекеров за нарушение требований, связанных с механизмом самозапрета на участие в азартных играх. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР), председатель правления которой Владимир Груздев входит в состав правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Уточняется, что в Госдуме рассматривается проект Федерального закона № 929896-8. Механизм самозапрета, как указали ассоциации, предполагает создание специального перечня лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

Данная норма должна вступить в силу с 1 сентября 2026 года. После этого букмекерские конторы и тотализаторы таким же образом, как казино и залы игровых автоматов, будут обязаны соблюдать ограничения, связанные с приемом ставок, информированием, рекламой и порядком работы с заявлениями о включении или исключении из такого перечня.

В АЮР уточнили, что поправками к рассматриваемому законопроекту предлагается установить штрафы за нарушения этой нормы: для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах ставки с кредитных карт. Кроме того, запрещается размещать букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок в одном здании или строении с микрофинансовыми организациями.