Бесплатные тренировки проходят в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках вечером 17 июня ждут любителей бега. В рамках спецпроекта "На высоте" пройдут тренировки по танцевальному фитнесу.

Приглашают москвичей и в спортивные секции. В спортивном клубе "На Лодочной" пройдет занятие по скандинавской ходьбе. В центре "Солнечный" можно будет поиграть в бадминтон. На некоторые мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.