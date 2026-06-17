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17 июня, 06:45

Спорт

Бесплатные тренировки проходят в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

Бесплатные тренировки проходят в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

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Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по боксу

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках вечером 17 июня ждут любителей бега. В рамках спецпроекта "На высоте" пройдут тренировки по танцевальному фитнесу.

Приглашают москвичей и в спортивные секции. В спортивном клубе "На Лодочной" пройдет занятие по скандинавской ходьбе. В центре "Солнечный" можно будет поиграть в бадминтон. На некоторые мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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