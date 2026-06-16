Новости спорта: шотландец прошел пешком более 5 тыс км на матч ЧМ-2026

Болельщик из Шотландии Крейг Фергюсон прошел пешком по Соединенным Штатам, преодолев более 5 тысяч километров, чтобы попасть на первый матч своей сборной. Проходя маршрут, он собирал пожертвования на благотворительность.

Во время игры США – Парагвай на чемпионате мира по футболу болельщик попытался выбежать на поле. Мужчину остановили сотрудники охраны.

В Москве матч формата 8х8 прошел под сильным ливнем, из-за чего поле частично затопило, однако игру не остановили.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.