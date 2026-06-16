"Мой район. Место встречи": район Северное Измайлово с Сергеем Варчуком

В районе Северное Измайлово сняли эпизоды легендарного советского фильма "Не могу сказать прощай", в котором актер Сергей Варчук сыграл свою первую главную роль. Позже артист и его родные поселились по соседству.

В этом выпуске программы зрители пройдутся по знаменитому Сиреневому саду и увидят беседу с ландшафтным архитектором Измайловского парка об уходе за сиренью. Гости студии обсудят экспериментальный чудо-дом из пластмассы, который планировали построить в районе в начале 1960-х годов.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".