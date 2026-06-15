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15 июня, 11:25

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"Мой район. Место встречи": Таганский район с Дарьей Поверенновой

"Мой район. Место встречи": Таганский район с Дарьей Поверенновой

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" зрители отправятся в Таганский район вместе с заслуженной артисткой России Дарьей Поверенновой, которая пройдет по улицам своего детства на Рогожском Валу. Расскажут о легендах Таганки, где творили именитые художники, актеры и режиссеры, а также работал завод "Серп и молот".

Также зрители попытаются разгадать тайну шифра уникальной адресной таблички на улице Александра Солженицына и выяснить, где в районе скрываются секретные подземные ходы. Современные творцы раскроют секреты профессионального мастерства и расскажут, как найти свое призвание в любом возрасте.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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