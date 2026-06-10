"Мой район. Место встречи": район Крылатское с Семеном Стругачевым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о районе Крылатское. Это один из самых зеленых и кинематографичных уголков Москвы.

Народный артист РФ Семен Стругачев пройдется по самым живописным местам района: Москве‑реке, Гребному каналу и холмам, не раз попадавшим в кадр великих режиссеров.

Также зрители узнают о рыбных богатствах Крылатского и города: от рекордного 25‑килограммового сома до легенд о "рыбах‑монстрах".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".