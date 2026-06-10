График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Крылатское с Семеном Стругачевым

"Мой район. Место встречи": район Крылатское с Семеном Стругачевым

Заброшенная промзона "Октябрьское поле" в Москве превратилась в комфортный жилой район

"Деньги 24": 15% коммерческих площадей на Мясницкой улице в Москве оказались свободны

Молодежь стала кататься на роликах и скейтбордах в вагонах метро в Москве

Собянин сообщил о завершении реставрации ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево

Экзотические растения появились на площадке проекта "Лето в Москве"

Более 30 жильцов эвакуировали из-за пожара на западе Москвы

Москвичам напомнили о штрафах за езду на роликах и скейтбордах в метро

Фильм "Холоп-3" стал одним из самых ожидаемых релизов 2026 года

Премьера фильма "Холоп-3" состоялась в московском киноцентре "Октябрь"

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о районе Крылатское. Это один из самых зеленых и кинематографичных уголков Москвы.

Народный артист РФ Семен Стругачев пройдется по самым живописным местам района: Москве‑реке, Гребному каналу и холмам, не раз попадавшим в кадр великих режиссеров.

Также зрители узнают о рыбных богатствах Крылатского и города: от рекордного 25‑килограммового сома до легенд о "рыбах‑монстрах".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика