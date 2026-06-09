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09 июня, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Южное Медведково с Сергеем Перегудовым

"Мой район. Место встречи": район Южное Медведково с Сергеем Перегудовым

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Южное Медведково – район, где история царской охоты и княжеских усадеб соседствует с современными парками, спортивными традициями и насыщенной творческой жизнью. В этом выпуске заслуженный артист России Сергей Перегудов поделится воспоминаниями о детстве, связанном с районом, и расскажет о роли активного отдыха в жизни.

Москвовед Филипп Смирнов проведет прогулку по знаковым местам района – от древнего храма и усадебных прудов до парка "Яуза" и "Певческого поля".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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