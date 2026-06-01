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Новости

01 июня, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Хорошёво-Мнёвники с Аристархом Ливановым

"Мой район. Место встречи": район Хорошёво-Мнёвники с Аристархом Ливановым

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Народный артист России Аристарх Ливанов посетил район Москвы, который вдохновляет его уже много лет – Хорошёво-Мнёвники. Актер поделился воспоминаниями о переезде в столицу.

Москвовед Виталий Калашников погрузил зрителей в богатую историю района. Он рассказал о временах соколиной охоты при царе Алексее Михайловиче и о реставрации исторических объектов района – храма Живоначальной Троицы в Хорошёве и Башни въездных ворот конного завода.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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