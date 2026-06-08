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08 июня, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Южное Бутово с Ольгой Будиной

"Мой район. Место встречи": район Южное Бутово с Ольгой Будиной

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" актриса Ольга Будина познакомит зрителей с районом Южное Бутово. В программе расскажут об истории района, происхождении его названия, дачном и литературном прошлом, а также об особенностях экспериментальной застройки 1990-х годов.

Зрители узнают, что такое "ольфакторный" портрет Москвы и как менялись городские ароматы в разные эпохи. Вместе с экспертами программа также познакомит с лесотерапией и ее влиянием на физическое и психическое здоровье человека. Авторы выпуска расскажут, где в Москве можно получить новый опыт общения с природой.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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