"Мой район. Место встречи": район Южное Бутово с Ольгой Будиной

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" актриса Ольга Будина познакомит зрителей с районом Южное Бутово. В программе расскажут об истории района, происхождении его названия, дачном и литературном прошлом, а также об особенностях экспериментальной застройки 1990-х годов.

Зрители узнают, что такое "ольфакторный" портрет Москвы и как менялись городские ароматы в разные эпохи. Вместе с экспертами программа также познакомит с лесотерапией и ее влиянием на физическое и психическое здоровье человека. Авторы выпуска расскажут, где в Москве можно получить новый опыт общения с природой.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".