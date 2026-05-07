07 мая, 11:10

Культура

Шоу "Цирковые дивертисменты" вернется в Москву 30 мая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 30 мая по 6 сентября в парке "Сокольники" будут проходить грандиозные шоу с участием артистов Большого московского государственного цирка под руководством народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных. Цирковые дивертисменты пройдут в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На центральной Фестивальной площади установят большой шатер-шапито на 1,1 тысячи посадочных мест. Для зрителей подготовили зрелищные номера, выступления лауреатов и победителей конкурсов, в том числе Международного циркового фестиваля "Идол-2026", рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Жителей и гостей Москвы ждут уникальные программы: "Цирковая мистерия: хранители чудес" (с 30 мая по 12 июня) и "Огни большого цирка" (с 16 июля по 6 сентября). Всего пройдет более 80 представлений.

Шатер-шапито в "Сокольниках" будет работать по четвергам и пятницам в 19:00, а по выходным и праздникам – в 14:00 и 18:00. Купить билеты можно через сервис "Мосбилет".

В 2025 году шоу посетили более 143 тысяч человек. Посмотреть выступления можно было в кинопарке "Москино", Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово". Зрителям также показали номера, в которых участвовали львы.

Кроме того, артисты Большого московского цирка на проспекте Вернадского и участники фестиваля "Идол" выступили в рамках гала-шоу "Пять цирков – один манеж". Гости увидели номера мировых циркачей, в том числе эквилибристки Софии Ролао из Португалии, силового дуэта Duo Medel из Мексики, а также российских артистов Марии Бакалкиной, Семена Крачинова и других.

Несмотря на отсутствие номеров с животными, представления в парке "Южное Бутово" были яркими за счет уникальной программы и высокого мастерства труппы Большого московского цирка. Программа включала в себя выступления акробатов, эквилибристов, иллюзионистов, клоуна, а также шоу-балет.

Всего над проведением дивертисментов участвовали более тысячи профессионалов – от режиссеров и актеров до технических работников и организаторов.

Между тем Москва вошла в топ-3 мировых городов с наибольшим количеством культурных мероприятий и достопримечательностей. В 2025 году парки посетили 282,5 миллиона раз, культурные центры и библиотеки – 26,3 миллиона, музеи и выставочные залы – около 19 миллионов, театры – более 5 миллионов, концерты – 2,4 миллиона, цирк – 0,9 миллиона.

