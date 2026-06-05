"Мой район. Место встречи": район Строгино с Виктором Низовым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" народный артист России Виктор Низовой поделился личными воспоминаниями о районе Строгино, где прошло его детство, и рассказал о любимых местах для прогулок и отдыхе у воды.

Зрители узнают, почему Строгино называли "московской Атлантидой", и правдивы ли легенды о пиратах Строгинского залива.

В выпуске также поговорят о здоровом образе жизни в летний период и о том, как организовать тренировку, используя подручные средства.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".