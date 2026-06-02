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Новости

02 июня, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Новогиреево с Олесей Железняк

"Мой район. Место встречи": район Новогиреево с Олесей Железняк

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Уютный, компактный, современный район Новогиреево на востоке Москвы до сих пор хранит в своей истории много тайн и невероятных историй. Самые теплые и яркие воспоминания о детстве и юности заслуженной артистки России Олеси Железняк связаны с этим районом. В этом выпуске она прогулялась по своим любимым местам.

В студии программы обсудили самые важные летние темы: как загорать правильно и почему соломенные шляпки жизненно необходимы на пляже. Гости проверили на практике, можно ли научиться танцевать по обучающим видеороликам в социальных сетях.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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