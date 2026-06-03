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Новости

03 июня, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": Тимирязевский район со Светланой Разиной

"Мой район. Место встречи": Тимирязевский район со Светланой Разиной

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История Тимирязевского района севера Москвы связана с самыми громкими именами в истории России. Когда-то Петр I приезжал сюда во владения своего деда, а после на территории бывшей усадьбы графов Разумовских была основана Петровская земледельческая и лесная академия.

Ее сегодня знают как Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. Вместе с жительницей района, певицей Светланой Разиной зрители прогуляются по ее любимым местам и поговорят с гостями о легендах и истории района. Также расскажут о передовых агротехнологиях.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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