Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 08:10

Город

"Новости дня": пространство для тренировок и отдыха появилось в Дмитровском районе Москвы

"Новости дня": пространство для тренировок и отдыха появилось в Дмитровском районе Москвы

Жителям столицы предложили поделиться историями в чат-боте "Утро в Москве"

Новая велодорожка появилась в Басманном районе Москвы

Занятия по футболу проведут на дворовых и парковых площадках в Москве

"Утро": облачная погода ожидается в Москве 2 июня

Цифровой ассистент "Москва" будет помогать узнавать результаты ОГЭ и ЕГЭ

Собянин рассказал, как Москва поддерживает учащихся школ и колледжей искусств

175 детей родились в Москве 1 июня

В детской больнице имени Зои Башляевой прошло мероприятие ко Дню защиты детей

Жители и гости столицы могут посетить планетарий "Космического чердака"

У жителей Дмитровского района Москвы появилось комфортное пространство для тренировок и отдыха. Во дворе дома на Долгопрудной улице завершилось благоустройство. Там обновили детские и спортивные площадки, заменили резиновое покрытие и установили удобные скамейки.

Преобразились также дворы в Третьем Лихачевском переулке и на Беговой улице. Комплексное обновление территорий в Северном округе продолжается. Специалисты приводят в порядок дорожки и проезды, рядом появляются газоны и деревья. Завершить все работы планируют до конца лета.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городблагоустройствовидео

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика