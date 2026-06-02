"Новости дня": пространство для тренировок и отдыха появилось в Дмитровском районе Москвы

У жителей Дмитровского района Москвы появилось комфортное пространство для тренировок и отдыха. Во дворе дома на Долгопрудной улице завершилось благоустройство. Там обновили детские и спортивные площадки, заменили резиновое покрытие и установили удобные скамейки.

Преобразились также дворы в Третьем Лихачевском переулке и на Беговой улице. Комплексное обновление территорий в Северном округе продолжается. Специалисты приводят в порядок дорожки и проезды, рядом появляются газоны и деревья. Завершить все работы планируют до конца лета.

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