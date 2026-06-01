"Новости дня": на набережной Тараса Шевченко появится новый ландшафтный парк

На набережной Тараса Шевченко в Москве начали создавать новый ландшафтный парк. Там уже высаживают дубы, березы, лиственницы, позже появятся ели, сосны и кустарники.

На территории обустроят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки, амфитеатр и площадку для мероприятий. Для удобства жителей сделают 3 широкие лестницы с Кутузовского проспекта.

Все работы завершат в 2027 году. Подробнее – в программе "Новости дня".