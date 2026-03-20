20 марта, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Щукино с Михаилом Горевым

Щукино – это один из научных центров Москвы. Там зарождалась атомная промышленность и осуществлялись самые смелые проекты. В прошлом веке в районе создавался Всесоюзный институт экспериментальной медицины, перед сотрудниками которого стояла сверхзадача – открыть рецепт бессмертия.

В этом необычном месте, где большинство улиц названо в честь выдающихся деятелей наук и великих маршалов, прошло детство актера театра и кино Михаила Горевого.

В выпуске расскажут, можно ли дожить до 200 лет, а в перспективе жить вечно. Также зрители узнают, над какими проектами работают современные изобретатели и как город помогает воплотить их идеи в жизнь.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

