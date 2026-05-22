22 мая, 09:45Мэр Москвы
Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" более 240 высокотехнологичных предприятий
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" объединяет более 240 высокотехнологичных предприятий, где создано свыше 30 тысяч рабочих мест. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
За десятилетие территория ОЭЗ выросла втрое и сегодня включает 10 площадок, где работают более 240 компаний, из них 129 – резиденты. К 2030 году площади планируют увеличить почти втрое – до 6 миллионов квадратных метров, суммарные инвестиции могут достичь 1,2 триллиона рублей.
