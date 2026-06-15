Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за непогоды

Департамент транспорта рекомендовал москвичам пересесть на метро 15 июня из-за непогоды. В некоторых районах уже поднялся ветер, небо заволакивает тучами. Жителям рекомендуют взять с собой зонт. При этом автомобиль лучше оставить в безопасном месте, подальше от деревьев.

За последние дни резко выросло число обращений в московские автосервисы. Специалисты рассказали, что многие горожане жалуются на поломки, к которым привели сильные дожди. Диагностика неисправности стоит в среднем 6 тысяч рублей, а сушка салона с разборкой обходится в 55 тысяч рублей.

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