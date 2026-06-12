График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 06:20

Транспорт

"Новости дня": Сокольническую линию планируют продлить в Ярославский район Москвы

"Новости дня": Сокольническую линию планируют продлить в Ярославский район Москвы

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Старейшую в столице Сокольническую линию планируют продлить. Местные жители смогут добираться до метро пешком, а время в пути сократится примерно на 20 минут. С открытием метро путь до центра города станет проще для почти 100 тысяч жителей Ярославского района.

Филевскую линию также планируют продлить. Она вырастет на 12 километров и протянется до Сколкова. Новый участок пройдет по территориям четырех районов, на нем откроют пять станций. В районах Можайский и Очаково-Матвеевское живет порядка 300 тысяч человек, эти территории получат дополнительное развитие.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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