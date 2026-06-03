В Москве дорожные камеры начнут проверять наличие ОСАГО с октября

С октября столичные дорожные камеры начнут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО у водителей. Система будет фиксировать номер автомобиля, сверять информацию с базами данных, после чего к работе подключится инспектор.

По оценкам РСА, около 10% водителей игнорируют обязанность заключать договор ОСАГО. Штраф за вождение вне периода действия полиса составляет 500 рублей, при отсутствии страховки – 800 рублей, при повторном нарушении – от 3 до 5 тысяч рублей.

Аналогичная система уже работает для такси и грузового транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.