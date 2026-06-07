Новые набережные появятся в четырех районах Москвы

Новые набережные появятся в столичных районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский. На левом берегу Москвы-реки уже идет реконструкция Шелепихинской и Карамышевской набережных. На правом – продолжают строительство от Шелепихинского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко". Там появится пешеходная зона, вело- и беговая дорожки.

Для отдыха оборудуют зоны с навесами и скамейками. Всего обновят более 10 километров набережных Москвы-реки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.