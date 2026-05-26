"Мой район. Место встречи": район Москворечье-Сабурово с Ольгой Зарубиной

В новом выпуске певица и актриса Ольга Зарубина отправится в район своей юности – Москворечье-Сабурово. Артистка и эксперты поговорят о влиянии музыки на психоэмоциональное состояние человека, услышат, как поет глюкофон, и побывают на мини-сеансе музыкотерапии. Также зрители смогут узнать, какие меры, направленные на снижение акустического дискомфорта, реализуются в Москве.

Зарубина поделится личными впечатлениями о звуках мегаполиса и воспоминаниями о детстве в Москворечье-Сабурове. Москвовед Александр Усольцев расскажет, как регулировали шум в советской Москве, а музыкант Егор Ефремов откроет секрет, как превратить городские звуки в музыку, и как звучала Москва раньше.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".