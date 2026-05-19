Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 07:33

Общество

Дожди вернутся в Московский регион к концу недели

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Начало недели в Московском регионе ожидается сухим, однако осадки вернутся в четверг, 21 мая. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в основном в области, тогда как в самом городе преимущественно обойдется без них. Температура воздуха сохранится в пределах 29–31 градуса.

Непродолжительные осадки продолжатся также в пятницу и субботу, 22–23 мая. Причем в эти дни не исключены грозы и порывистый ветер, обратила внимание синоптик.

Тем не менее погода останется теплой. Если в начале недели температура превысит норму на 8–9 градусов, то к концу – аномалия сократится до 3 градусов, но все равно будет положительной.

В ближайшие три дня в мегаполисе могут быть побиты температурные рекорды. Согласно прогнозам метеорологов, 19-го и 20-го числа воздух прогреется до 32 градусов, а 21 мая ожидается 31 градус.

Предыдущий максимум для первого числа был зафиксирован в 1979 году (30,2 градуса), для второго – в 1897 году (29,7 градуса), а для третьего – в 2014 году (29,2 градуса).

Москвичам напомнили правила поведения в жару

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика