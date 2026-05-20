Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:31

Общество

Температура воздуха в Москве опустится до 20 градусов к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве опустится к выходным до 20–23 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В настоящее время в столице воздух прогрелся до 16,1 градуса тепла. По словам синоптика, погода 20 мая будет обусловлена юго-западной периферией антициклона.

Метеоролог уточнил, что в городе будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Порывы юго-восточного и восточного ветра составят 3–8 метров в секунду. Днем прогнозируется 28–31 градус. В связи с этим Тишковец предупредил, что рекорд 1897 года, когда воздух в Москве прогрелся до 29,7 градуса, может быть побит.

Синоптик добавил, что жара сохранится до пятницы, 22 мая. В выходные, по его словам, ожидается до 20–23 градусов. В конце мая прогнозируется прохладная погода.

На фоне жары в столице дополнительно поливают дороги. Это помогает не только содержать дорожное покрытие в чистоте, но и охлаждать его, так как при длительном воздействии солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря постоянному поливу в жару уровень деформации уменьшается.

В связи с жарой водителей попросили быть особенно внимательными за рулем. Столичная Госавтоинспекция посоветовала следить за температурой воздуха в машине, а также за техническим состоянием авто. Кроме того, рекомендуется иметь при себе запас воды и иные прохладительные напитки.

Температура составит до 30 градусов в Москве 20 мая

Читайте также


обществопогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика