"Улицы московские": Гагаринский переулок

Гагаринский переулок – улица лукавая, норовит обмануть или пошутить. Здесь все не такое, каким кажется на первый взгляд, но тем интереснее разгадывать загадки и ребусы переулка.

Его название не связано с первым космонавтом Земли. Кроме того, символы на одном из особняков, которые многие считают масонскими, на самом деле к "вольным каменщикам" отношения не имеют.

Аналогично, известная "Филипповская булочная" принадлежала не знаменитому московскому пекарю, а его однофамильцу. Какие еще казусы, недоразумения и парадоксы таит этот московский переулок?

Об этом – в программе "Улицы московские".