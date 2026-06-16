"Улицы московские": Большой Левшинский переулок

Большой Левшинский переулок — улица в центре Москвы с богатой историей. Здесь соседствуют старинная застройка и следы разных эпох, а само место связано с рядом любопытных городских историй.

Как простой цветочный горшок стал поводом для конфликта между жителями? Зачем в 17 веке сюда специально приезжали москвичи? Кого в разные годы охраняли сотрудники НКВД? И как реклама автострахования неожиданно связала переулок с миром кино?

Об этом – в программе "Улицы московские".