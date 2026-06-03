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Новости

03 июня, 23:00

Город

Посетители заметили, что рыба в бизнес-центре Москвы живет в очень маленьком аквариуме

Посетители заметили, что рыба в бизнес-центре Москвы живет в очень маленьком аквариуме

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Посетители бизнес-центра на Марксистской улице обратили внимание на большую рыбу, которая несколько лет живет в небольшом аквариуме. По их словам, в последнее время она стала хуже выглядеть и ведет себя агрессивно. Сотрудники центра считают, что причина изменений связана с возрастом обитательницы аквариума.

Биологи установили, что речь идет о черном паку. В природе такие рыбы могут вырастать до метра в длину и нуждаются в значительно большем пространстве для жизни. Специалисты отмечают, что взрослым особям необходим большой резервуар с потоком воды и укрытиями. По их мнению, тесный аквариум может негативно влиять на состояние рыбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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