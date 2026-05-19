Капибары, панды и манул Тимофей стали фаворитами утренних посетителей Московского зоопарка

Посетители Московского зоопарка, приходящие в рамках акции "Ранняя пташка", проявляют особый интерес к капибарам, большим пандам и манулу Тимофею. Об этом Агентству "Москва" сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"В утренние часы особый интерес вызывают, конечно, те животные, кто активен в это время суток. Поэтому посетители первым делом идут к капибарам, большим пандам, манулу, китоглавам, слонам, а также в павильон "Ластоногие", – рассказала Акулова.

На Новой территории популярностью пользуются контактная площадка Детского зоопарка и павильон "Приматы". Далее гости направляются к вольерам белых медведей, а также в сторону африканской поляны, где можно увидеть зебр Греви, жирафа, а неподалеку расположены уличные вольеры медоедов и сурикатов.

Акция "Ранняя пташка" стартовала 1 мая и продлится весь месяц. При оформлении билета в кассе с 07:30 до 09:00 посетителям доступен бесплатный вход на трех контрольно-пропускных пунктах: на Главном входе Старой территории, а также на двух входах Новой территории – у метро "Баррикадная" и со стороны улицы Садово-Кудринской.

Ранее на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух.