Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 12:11

Город

Животные из Московского зоопарка начали сезон уличных прогулок

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Карликовый бегемот Ксюша, медоеды, сурикаты и дикдики начали сезон уличных прогулок в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова отметила, что бегемот выходит на улицу при наступлении устойчивой температуры от плюс 20 градусов.

"Как только дверь открылась, Ксюша с нетерпением вышла на поляну – очень довольная и счастливая. Она принялась жевать траву и другие угощения, а затем отправилась покорять бассейн", – поделилась Акулова.

В бассейне площадью 24 квадратных метра бегемот может поплавать. Крепкие ограждения вольера создают безопасную среду для животного, а посетителям позволяют наблюдать за ним в близких к природным условиях.

Отмечается, что в рацион Ксюши входит сено люцерны и витаминно-травяная мука, ветки ивы, а также фрукты, овощи и листья салата.

Кроме того, в начале мая сезон прогулок открыли 11 сурикатов. Спустя несколько дней в уличный вольер перешли дикдики. Перед этим животным провели диспансеризацию, сейчас дикдики выходят на прогулки ранним утром и в вечернее время.

В середине мая из теплого павильона в уличный вольер перешли медоеды. В этом сезоне для животных сплели новый гамак.

Ранее на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух. Всю зиму для фламинго поддерживали комфортную температуру около плюс 15 градусов.

Панда Катюша переедет в уникальный вольер в Московском зоопарке в 2026 году

Читайте также


животныегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика