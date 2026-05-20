Новости

20 мая, 18:14

Происшествия

Белуха застряла на мелководье Ольского лимана, увлекшись погоней за селедкой

Фото: МАХ/"МЧС Магаданской области"

Белуха застряла на мелководье Ольского лимана, поскольку увлеклась погоней за косяками селедки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу Ольского муниципального округа Ирину Ерисову.

По ее словам, в настоящее время в Охотском море наблюдается большой подход селедки – жители даже собирают рыбу руками.

Ерисова предположила, что белуха увлеклась обилием рыбы, пропустила морской отлив и заякорилась на мели. Глава округа поблагодарила неравнодушных северян, которые поливали белуху водой, а когда начался прилив, помогли ей вернуться в море. Она добавила, что такие случаи не редкость.

Кит не пострадал и смог уплыть обратно после того, как поднялась вода.

Ранее в Крыму спасли лебедя, который оказался на грани гибели из-за прохожих, перекормивших его хлебом. Пернатому провели ветеринарное лечение, а затем выкармливали с рук в течение двух недель. На данный момент птица чувствует себя хорошо, угрозы жизни нет.

Новости регионов: на Ямале спасли оленя, оказавшегося на дрейфующей льдине

