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17 июня, 07:15

Общество

Вирус Эбола может попасть в Европу и на Ближний Восток за месяц

Вирус Эбола может попасть в Европу и на Ближний Восток за месяц

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Японские исследователи с помощью компьютерного моделирования просчитали возможные маршруты распространения вируса Эбола из Демократической Республики Конго и Уганды. Согласно прогнозу, в течение месяца носители вируса теоретически могут оказаться в крупнейших авиахабах Европы и Ближнего Востока.

Среди наиболее вероятных направлений названы Бельгия, Франция, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Специалисты подчеркивают, что речь идет о вероятности завоза инфекции, а не о начале новой пандемии.

В Роспотребнадзоре заявили, что рисков распространения Эболы на территории России сейчас не видят. Ситуация в регионе остается под контролем. Вспышки Эболы происходят регулярно с 1976 года, самая смертоносная эпидемия 2014–2016 годов унесла более 11 тысяч жизней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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