Мошенники стали маскироваться под антимошенников. Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое выдают за официальный антивирус киберполиции.

Аферисты обещают, что приложение будет проверять сайты для защиты пользователей от преступников. В МВД подчеркнули, что не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают гражданам устанавливать программы через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники.

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