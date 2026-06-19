19 июня, 06:15Безопасность
Мошенники стали маскироваться под антимошенников
Мошенники стали маскироваться под антимошенников. Злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, которое выдают за официальный антивирус киберполиции.
Аферисты обещают, что приложение будет проверять сайты для защиты пользователей от преступников. В МВД подчеркнули, что не занимаются разработкой антивирусных приложений и не предлагают гражданам устанавливать программы через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники.
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