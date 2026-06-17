"Деньги 24": доля наличных расчетов в России превысила 30%

Доля оплаты товаров и услуг наличными в России превысила 30%. Основной причиной роста стало увеличение налоговой нагрузки с января этого года. Часть малого бизнеса стала просить клиентов оплачивать заказы наличными, ссылаясь на неработающие терминалы, и предлагать за это скидки.

Эксперты считают, что тенденция роста наличных расчетов не является позитивной, так как долгое время граждан выводили из тени и переводили на безналичные платежи. Без серьезных потрясений доля наличных вряд ли будет расти дальше, так как оплата картой удобнее и зачастую выгоднее.

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