17 июня, 13:30Экономика
"Деньги 24": доля наличных расчетов в России превысила 30%
Доля оплаты товаров и услуг наличными в России превысила 30%. Основной причиной роста стало увеличение налоговой нагрузки с января этого года. Часть малого бизнеса стала просить клиентов оплачивать заказы наличными, ссылаясь на неработающие терминалы, и предлагать за это скидки.
Эксперты считают, что тенденция роста наличных расчетов не является позитивной, так как долгое время граждан выводили из тени и переводили на безналичные платежи. Без серьезных потрясений доля наличных вряд ли будет расти дальше, так как оплата картой удобнее и зачастую выгоднее.
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