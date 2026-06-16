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16 июня, 21:30

Экономика

"Московский патруль": Госзнак обновил 5-тысячную купюру

"Московский патруль": Госзнак обновил 5-тысячную купюру

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Впервые с 2010 года Госзнак обновил 5-тысячную купюру. Изменился не только дизайн, но и практически весь защитный комплекс – от бумаги и водяных знаков до элементов, которые способны распознавать только специальные банковские машины.

Новая купюра оснащена специально разработанным сотрудниками Гознака защитным комплексом. Теперь на лицевой стороне вместо Хабаровска изображен Екатеринбург.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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