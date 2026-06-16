"Московский патруль": Госзнак обновил 5-тысячную купюру

Впервые с 2010 года Госзнак обновил 5-тысячную купюру. Изменился не только дизайн, но и практически весь защитный комплекс – от бумаги и водяных знаков до элементов, которые способны распознавать только специальные банковские машины.

Новая купюра оснащена специально разработанным сотрудниками Гознака защитным комплексом. Теперь на лицевой стороне вместо Хабаровска изображен Екатеринбург.

Подробнее – в программе "Московский патруль".