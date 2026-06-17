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17 июня, 23:15

Безопасность

Злоумышленники начали выдавать себя за работников ФНС

Злоумышленники начали выдавать себя за работников ФНС

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Мошенники представляются сотрудниками налоговой службы и убеждают человека, что необходимо срочно уточнить сведения о доходах, исправить ошибки в декларации или оформить документы для получения вычета. Злоумышленники чаще всего выходят на связь с теми, кто недавно купил недвижимость.

Эксперты советуют внимательно проверять компании, обещающие быстро оформить вычет, и не торопиться оформлять доверенность на посредников. Оформить налоговый вычет можно самостоятельно через личный кабинет на сайте ФНС, заполнив декларацию 3-НДФЛ, или через мобильное приложение банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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