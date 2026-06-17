"Московский патруль": деятельность кредитных мошенников пресекли в Москве

В столице задержали мошенников, которые брали многомиллионные кредиты и не собирались их отдавать. Они были уверены, что придумали гениальный план быстрого обогащения.

Аферисты успели набрать кредитов на 30 миллионов рублей по поддельным документам о месте работы и под залог машин, которые затем вывозили за рубеж. Возбуждено 8 уголовных дел о мошенничестве.

Подробнее – в программе "Московский патруль".